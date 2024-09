2. oktoobril jõuame varjutuste perioodi südamikku – päikesevarjutusse Kaalude sodiaagimärgis. See võib tuua kaasa nii suuri lõppemisi kui algatusi, mis annavad sündmustele kiirenduse. Loe lähemalt, kuidas see raputav aeg võib mõjuda sinu tähemärgile.

Iga poole aasta tagant saabub astroogilises plaanis aeg, mis kujuneb paljude inimeste jaoks turbulentseks ning mitmed arengulised protsessid saavad kiirenduse. Tihtipeale kaasnevad sellega ka vajalikud lõpud ja lõppemised. See on varjutuste periood.

2. oktoobril kell 21.46 jõuame seekordse varjutuste perioodi südamesse – sel ajal toimub päikesevarjutus Kaaludes 10°03’. See on Jäära-Kaalude telje varjutustest viimane Kaalude märgis, mille sügavam eesmärk on lülitada ümber vanad sissekäidud suhtemustrid, seda nii inimeste isiklikes eludes kui ka ühiskonnas diplomaatilisel tasandil. Tugev mõju jääb kestma kuni oktoobri keskpaigani ning sel ajal lähevad paika suunad eesolevaks poolaastaks.