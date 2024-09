Lähenev täiskuu saabub koos kuuvarjutusega ning on ühtlasti superkuu – ees on võimas puhastav aeg, mis võib tuua suuri emotsioone.

18. septembril kell 05.35 algab täiskuufaas Kalade tähemärgis ning kell 05.45 saavutab kuuvarjutus maksimumi. Sellega koos algab aasta teine varjutuste periood, millel on kombeks kujuneda raputavaks ja ettearvamatuks perioodiks. Olukorda võimendab omakorda see, et tegu on superkuuga – täiskuu toimub Kuu orbiidi piirkonnas, mis asub Maale kõige lähemal. Mõju võib olla tasapisi juba praegu tuntav.