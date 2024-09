Pereliikmed väitsid saates taas, et nad ei teadnud naise rasedusest. Tema isa sõnul palus jurist Robert Sarv neil otsida lisainformatsiooni teadmata raseduse kohta, mis nende arvates võib ka juhtunut selgitada. Isa lisas, et tütre jutu järgi sünnitas ta saunas ning sealt väljudes rebis koer temalt imiku.

«Ta läks õhtul nagu alati viimasena sauna. Olevat sünnitanud seal midagi kuidagimoodi... Tuli selle beebiga sealt välja ja siis oli järjekordselt... see naabrikoer rebis ta käest selle ära,» rääkis isa ja lisas, et sama koer on korduvalt nende hoovis käinud. «Noorem poeg, selle rebis avaliku tee peal päris pilbasteks. Erakorralise meditsiini osakonnas lapiti kokku, helistati politseisse, aga nad ei reageerinud absoluutselt,» rääkis mees.