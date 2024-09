SODIAAGISOSINAD Nädal võib tulla emotsionaalselt põrutav: varjutuste periood on alanud

Soovitused nädalaks

Luba endal tunda kõiki emotsioone, mis pinnale kerkivad, olgu selleks eufooriline rõõm või melanhoolne kurbus.

Anna endale aega, et olla oma tunnetega ning püüa märgata, mida need sulle sinu kohta ütlevad.

Las need juhatavad sind edasi vanadest blokeeringutest ja seisakutest.

Nädalakaardid: Karikate kuningas ja Sauade paaž

Tarokaart Karikate kuningas Foto: Shutterstock

Tarokaart Sauade paaž Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Karikate kuningas sümboliseerib emotsionaalset küpsust, tasakaalu ja kontrolli tunnete üle. Ta on inimene, kes suudab jääda rahulikuks ja stabiilseks ka emotsionaalsetes olukordades. Ta on hooliv ja empaatiavõimeline, pakkudes tuge neile, kes teda ümbritsevad. Tema jaoks on oluline mõista oma tundeid, kuid mitte lasta neil üle võimust võtta.

Sel nädalal on sul vaja keskenduda oma emotsionaalsele heaolule ja hoida rahu, isegi kui olukorrad muutuvad keeruliseks. See on võti varjutusest läbi tulemiseks.

Sauade paaž on entusiasm, uudishimu ja uute alguste energia. Ta toob kaasa loovuse, innukuse ja soovi avastada uusi võimalusi. Ta on inspireeritud ja valmis tegutsema, kuid samas on tal veel õppida, kuidas oma energiat suunata ja oma plaanid ellu viia. Paaž toob endaga kaasa elevust ja uut hingamist, innustades astuma samme uute võimaluste suunas, isegi kui need on alles algusjärgus.

See nädal toob kaasa huvitava segu emotsionaalsest tasakaalust ja uutest algatustest. Võid tunda uut inspiratsiooni või soovi midagi uut alustada, kuid selleks, et see edukalt õnnestuks, on vaja Karikate kuningale omast sisemist tasakaalu.

Samal teemal Horoskoop Suur lugu KUUVARJUTUSE HOROSKOOP ⟩ Varjutusega täiskuu võib tuua dramaatilisi emotsioone ja palju vett

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 12.02–12.24 (Kuu siseneb Jäära) Reedel kell 11.38–12.03 (Kuu siseneb Sõnni) Pühapäeval kell 13.13–13.25 (Kuu siseneb Kaksikutesse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini (2025). Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta