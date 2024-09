Kolmapäeva hommikul kell 05.34 jõuab Kuu täpselt vastamisi Päiksega ehk täiskuufaasi ning 05.45 on kuuvarjutuse tipphetk. Kui taevas on selge, võib märgata, et Kuu paistab suurem ja eredam kui tavaliselt, sest käes on ühtlasi järjekordne superkuu.