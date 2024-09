«Te varastasite mu lapse,» ütleb Ukrainast pärit sõdur Eesti politseile ja nõuab, et ta näeks oma eksabikaasa poolt temalt vägisi ära võetud poega, «mul on vaja oma last näha. Ma tulin siia sõjast.» Meeleheitel isa kuudepikkused püüdlused oma poja otsingul koorusid lahti värskes «Kuuuurija» saates.