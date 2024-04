NÄDALAPROGNOOS ⟩ Läheneme tormisele täiskuule: oma emotsioone tasub jälgida

Eesolevad päevad võivad kujuneda päris intensiivseks ja emotsionaalseks, kuna läheneme täiskuule Skorpioni tähemärgis . See täiskuu toob tavaliselt esile keerukamad ja sügavamad tunded, mis seni võib-olla enesegi eest peidus olid. See võib tuua kaasa intriige, armukadedust, aga ka omajagu hirme (eriti seoses millegi lõppemise või millestki ilma jäämisega).

See-eest nädala lõpus läheneb Marss ühendusele Neptuuniga Kalades, mis tähendab, et senine tegevussuund hakkab kuidagi lahustuma ning kaasneda võib segadus või ajutine udus ekslemine. Ilmselt on see täiskuuga nähtavale tulnud olukordade tagajärg.

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäevaööl kell 02.48 läheb täpseks täiskuu Skorpionis 4°17’, kuid nagu alati, tunnevad tundlikumad inimesed seda juba päev või paar ette. Seekord võimenduvad emotsioonid eriti situatsioonides, kus keegi tahab kedagi liialt kontrollida või mõjutada. Tekib vastupanu. Siin tuleb seista silmitsi inetute emotsioonidega, kui tajutakse, et meie väärtused (sh iseenda väärtus) on kuidagi ohus. Ühelt poolt ollakse rohkem manipulatiivsed, teiselt poolt need manipulatsioonid paljastatakse. See on nahavahetamise täiskuu.