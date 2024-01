VAHVA KLÕPS ⟩ Jüri Ratas tähistab tütre täisealiseks saamist: uhke tunne on näha oma lapsi suureks sirgumas

«Meie peres on täna väga eriline päev, sest minu kallis tütar Mariell astub elus uude peatükki ja saab 18. aastaseks!» rõõmustas Jüri Ratas Instagramis. Poliitik jagab ka vahvaid fotosid, kus ühel neist on tütar alles pisikene. Teine on klõpsatud aga tütre 18. sünnipäeval.

«See on isana ikka väga uhke tunne näha oma lapsi suureks sirgumas!» nendib Jüri ühismeediapostituses, lisades: «Kallis Malli, soovin sulle säravat tulevikku, mis on täis armastust, naeru ja rõõmsaid hetki! Palju-palju õnne ja naudi tänast erilist päeva!»

Möödunud aasta septembris tähistasid Jüri ja Karin enda 18. pulma-aastapäeva. «Kallis Karin. Mul on Sinuga vedanud. Sa oled armastav abikaasa, parim ema meie neljale lapsele ja veetlev naine. Need kaheksateist aastat abielus on läinud lenneldes, huvitavalt ja tugevasti käest kinni hoides. Mul on Sinuga hea ja kindel, kui mõtlen ka homsele,» kirjutas Ratas toona ühismeediasse tehtud postituses.