VIDEO ⟩ Tallinna lauluväljaku lähistel ei saanud rekad mäest üles

«Iga aasta sama probleem,» kommenteerib üks video all. «Teehooldajatel hakkasid külmapühad,» ironiseeritakse kommentaariumis. Teine aga vastupidiselt väidab, et kõnealune teelõik on alati puhastatud ja soolatud. «Viimane selline mälestus on 90ndate lõpust, kui bussid ei saanud sealt mäest üles.»