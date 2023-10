«Ma tegin kõik sel õhtul valesti, kõik absoluutselt, aga see ei tähenda, et nemad võisid minuga teha nii nagu nad tegid,» nendib Ahti «Kuuuurija» saates. Viimane süüdistab täna politseid liigse jõu kasutamises. «Astuti näo peale sõdurisaapaga, tiriti juustest nagu eeslit...» kirjeldab ta. Politsei sisekontroll võimuliialdust aga ei tuvastanud. «Ei saa välistada, et inimene ise ennast kongis olles vigastas.»