«Ta on taibukas poiss, sai aru, et miskit on viga ja pani plehku,» räägib Kalamaja elanik Julia, kelle 8-aastasele pojale pakkus tundmatu vanamees esmaspäeval kommi. «Tuletame ka kõikidele teistele lastevanematele meelde, et nad räägiksid oma võsukestele üle, et võõraste inimestega ei tohi kaasa minna ja sellest tuleb kindlasti oma vanematele teada anda,» ütleb politsei esindaja.