VIDEO ⟩ Tunde väldanud intensiivne äike on öö läbi Pärnu inimesi ärkvel hoidnud ja teinud mõnel pool kahju

«Tähelepanu veelkord! Täna (3.07) liigub aktiivne osatsüklon aeglaselt piki Soome läänerannikut põhja poole ja selle vahetus lõunaservas paisub edela- ja lõunatuul kogu Eestis veel tugevamaks. Samal ajal on õhukihistus ebapüsiv ja äikesepilvede arenguks tingimused väga soodsad!» jagab sünoptik Kairo Kiitsak Facebookis.

Facebooki kommentaariumist selgub, et välk tekitas hirmu nii mõnelegi eestlasele ja inimesed ei saanud öösel Viljandiski magada. «Müristas sellise häälega, nagu hävitaja lendaks üle,» kirjutas üks Viljandi elanik. «Audrus välgutas ja müristas öö läbi nii, et aknaklaasid värisesid!» jagab teine. «Mulgi vallas oli ka unetu öö,» kirjutas kolmas.

Üks kommenteerija meenutab, et taoline äike oli viimati 30 aastat tagasi. «Ainuke mõte oli, et kuidas võtan korraga oma kolm last ja jooksen välja, kui majja lööb, õudne öö, mis iial meelest ei lähe...»