NÄDALAPROGNOOS ⟩ Täiskuuga algav nädal toob keha ja vaimu puhastuse enne kevade algust: kõik veel pöördub

See nädal algab täiskuuga Neitsis, niisiis energia kulmineerub ning ollakse tavalisest emotsionaalsemad ja rahutumad. Ent kuna tegu on ka viimase täiskuuga enne kevadist pööripäeva ja uue sodiaagiringi algust Jääras, võib see võtta kokku kogu viimase aastaringi (kasvutsükli kevadest kevadeni).

Kes tunneb end võidukalt, kes kogeb kaotust, aga tasub märkida, et praegused võidud on millegipärast lühiajalise loomuga või need ei kujune päris selliseks nagu oodati. Miks? Sest et Saturn ja Pluuto viibivad kriitilises lõpukraadis ning kõik suuremad liikumised on häälestunud vana energia kulmineerumisele. See, mis meile silme ette manab, on võimendatud pilt minevikuvormidest.

Kogu nädala toimub taustal aga Jupiteri ja Chironi ühendus Jääras, mis läheb täpseks pühapäeval ning see viitab, et tuleb seista silmitsi ühe terava haavaga, ülitundliku kohaga, mis esialgu justkui avaneb ja laieneb, kuid kokkuvõttes on võimalik tuua sellesse kohta valgust ja tervendust.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval liigub Päike sekstiilis Uraaniga, tuues kaasa üllatusi, ootamatuid kohtumisi ja värskeid tuuli, mis püüavad meid hoida liikumises. Kuigi meeleolu on raske, sest Saturn veedab viimaseid tunde lõpukraadis, üritab Uraan inimesi edasi viia ning mistahes toimuvast kõrgemale tasandile tõusta.