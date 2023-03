«Ainulaadne sõiduk, mis jääb silma.» Leedus pandi üllal eesmärgil «müüki» tank

Kuulutuses seisab, et tank on tiba mõlkis, kuid vähe kasutatud. Sel on varem olnud vaid üks omanik: 71-aastane mees, kes on väidetavalt sõiduki eest väga hästi hoolitsenud. Pikim teekond oli tankil Belgorodist Dmõtrivkasse.

Kuulutuse kohaselt on tank läbinud vaid 2680 kilomeetrit. Viimane registreerimisriik on Venemaa, kuid tank eksporditi läbi Ukraina Leetu.

Kuulutuse tegija kirjeldab, et tankil on sees must nahksisu, kolm istet, pesumasin ja teisaldatav WC. «Pagasiruumi pole, aga asju saab transportida tanki otsa sidudes – mitu korda proovitud, töötas. Kütusekulu pole suur, aga kütust saab panna – aitaksin leida isiku, kes sellega tegeleb,» kirjutab müüja.

«Tanki eelised: ruumikas salong, hea heliisolatsioon, võtmeta süsteem (võtmeid pole üldse), rehve pole vaja vahetada, parkimistrahvi ei saa kunagi, sest pole kojamehi, mille taha piletit torgata. Muide, Vilniuses Žvėrynis Ukraina Heroių tänaval on teil alati tasuta parkimiskoht – siin kehtib salongigarantii. Samuti on mugav riputada võrkkiik torule või kuivatada pesu. Moodne avanev uks. Kaks katuseluuki, ümmargused, ainult ilma klaasita,» kirjeldab sõiduki müüja, miks peaks keegi endale tanki ostma.

Lisaks loetleb kuulutuse autor sõiduki miinuseid. «Puudub roolivõimendi, halb nähtavus ettepoole, puudub konditsioneer. Seetõttu on kõige parem sõita jahedama ilmaga – suvel on sees väga palav. Esineb veidi roostet, aga selle saab ära puhastada. Tõsi, eurostandardit pole – piiri ületamisel on alati probleeme tolliametnikega. Turvapatju pole, aga komplekti lisame neli kodust pärit patja, väga pehmed,» viskab ta nalja.

«Uskuge mind, see on ainulaadne sõiduk, mis jääb teel möödujatele silma. Naiste tähelepanu on garanteeritud – kohe, kui Vilniuse kesklinna parkisin, tormasid minu juurde eakad daamid nelkidega. Isegi mehed tõid mulle lilli,» naljatleb autor.