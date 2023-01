PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 17. jaanuar: Sõnnil tekivad rahaasjus ootamatud ideed. Kaksikud tunnevad end aga väsinult

JÄÄR

Tunned, et äriasjade sujumiseks pead ohjad enda kätte haarama. Kaaslaste arvamusi sa täna vaevalt et kuulda võtad.

SÕNN

Äri- ja rahaasjus tekib ootamatuid ideid, mida tahaksid kiiresti ellu viia. Siiski – hetkel on aeg, mil peaksid laskma mõtetel settida.

KAKSIKUD

Võid tunda, et oled kuidagi väsinud ja tülpinud, ei suuda kuidagi süveneda. Võimalik, et mõtted on lõbustuste ja mitte töö juures.

VÄHK

Suhtlemisel töökaaslastega avaldavad mõju asjaolud, mis ei ole tööga seotud. Palju sõltub isiklikust sümpaatiast või vastumeelsusest.

LÕVI

Tööl valitseb ilmselt midagi seisaku taolist. Ära kiirusta takka ei ennast ega teisi, anna veidike aega, et olukord selgineda saaks.

NEITSI

Suhted kisuvad segaseks ja pingeliseks. Mitte ainult isikliku partneri, vaid ka kolleegi pärast võid tunda armukadedust.

KAALUD

See, mis on käeulatuses, ei tundu piisavalt ahvatlev, et sellest haarata. Pigem küünitad millegi järele, mis on paraku kättesaamatu.

SKORPION

Armastatud inimesega tasub tähtsad teemad kõneaineks võtta. Suudad oma seisukohti selgelt ja rahumeelselt selgitada.

AMBUR

Sead suhtes esiplaanile oma isiklikud tahtmised ja soovid. Ootad, et kallim sulle palju annaks, ent ei mõtle sellele, mida tema vajab.

KALJUKITS

Merkuur lõpetab retrograadse liikumise. Täna on veel vaikne päev, aga peagi saabub periood, mil asjad hakkavad kiiremini edenema.

VEEVALAJA

Tähelepanu ja kiitus tiivustab sind, kui aga tunned, et sinu tegevust piisavalt ei väärtustata, langeb tuju ning kaob soov pingutada.

KALAD