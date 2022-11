14. november: Neitsi suhetes on pinged üleval!

Raske on ühildada kodust elu ning tööd ja karjääri puudutavaid küsimusi. Püüad mõlemal rindel tubli olla, ent see võib üle jõu käia.

Suhetes on pinget. Ent see, kas pinge on edasiviiv või mitte, on suuresti sinu enda teha. Kui inimest armastad, ole temaga kannatlik.