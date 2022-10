REPORTAAŽ ⟩ Haapsalus korraldas marutuul kortermaja katuse lennu. «See oli täpselt nagu Ameerika õudusfilmis!»

Haapsalus rebis marutuul endaga kaasa kortermaja katuse. Kohale jõudes leiame eest mitu suurt plekihunnikut, millest turritavad välja mitmesentimeetrised naelad. See peaaegu uhiuus katusematerjal võttis eile õhtul tuule alla ning lendas õuealal ringi. Majast saja meetri kaugusel näeme hunnikut, mille vahel on kahe meetri kõrgune võrkaed, mis jäi suure tuule ja lendava katuse kiuste terveks. Tugev tuul tõi kahjustusi nii korterielanikele kui ka autoomanikele, kes nägid hoovis otsekui filmist pärit vaatepilti.

Kogu Lihula tänav on täitunud klaasvilla tükikestega – see kõik pärineb katuselt, mille torm öösel lahti rebis. Enne seda täitis vill soojustuse eesmärki. «Kogu trepikoda oli seda hommikul täis, kuid praeguseks on see juba ära koristatud,» räägib üks majaelanikest. Põikasime sisse ka ühte treppikotta, kust leidsime eest neljanda korruse elanikud, kes on sealses korteris elanud üle kahe aasta.