NÄDALAPROGNOOS ⟩ Rahulik periood keset torme: seda aega tuleks nautida

Nädal algab uue kuutsükliga - ööl vastu esmaspäeva algas kuu loomine Kaalude sodiaagimärgis. See on kutse otsida tasakaalu, õiglust ning paremaid suhteid. Selle kuutsükli eesmärk on arendada ja kasvatada võimet sellist tasakaalu elus leida.

Sügis saab olema üsna karm ja pöördeline, kuid praegu on üks väheseid nädalaid, mil domineerivad harmoonilised seisud, et inimesed saaksid tuletada endile meelde, mis nende tõelised väärtused on, ning hiljem neile toetuda. Seega nautigem seda rahulikku nädalat, mis jääb tormidevahelisse aega!

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval on Veenus trigoonis Pluutoga, Päike opositisioonis Jupiteriga ja Merkuur ühenduses Veenusega. See on kõrge energiaga päev, mil on võimalik oma väärtusi väga sügavalt tunnetada. Seda aega saab kasutada selleks, et tunda ära, kes ja mis tõsiselt su ellu kuulub ja mis mitte. Nüüd tuleb teha vahet ning suunata oma tähelepanu sellele, mis kõige olulisem. Sel päeval võib tekkida mingi teema suhtes sügav või lausa fanaatiline huvi, kuna on suur vajadus minna tuumani. On hea aeg, et oma sisemistest takistustest läbi murda.