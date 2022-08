PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 8. august: Kaladel napib algatus- ja otsustusvõimet, Kaljukits kipub tööl üle pingutama

Tahad töökorraldust ümber mängida, mingeid edumeelseid uuendusi sisse viia. Eks näis, kas kolleegid on valmis vedu võtma.

Kõigiga tasub viisakas olla, sest iialgi ei või teada, kellega ja millises olukorras elu sind tulevikus kokku viib. Maailm on väike.

Küllap oled rahalisi tehinguid edasi lükanud. Nüüd on aeg asjade korda ajamiseks, ent lepinguid sõlmides pead olema ülitäpne.

Oma tegelikke tundeid ei julge sa millegipärast välja näidata. Proovi endale teadvustada, kas sellel on ka mingi mõistlik põhjus.

Sulle tundub, et sul on piisavalt infot ja võimalusi tegutsemiseks, kuid paraku võib olla nii, et sul pole aimugi kõige tähtsamatest asjaoludest.