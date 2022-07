Grete Paia: ühisvideo Púr Múddiga sündis autoparklas, valgust näitasid minu auto tuled

«Meie versioon sellest Smilersi loost sai valmis juba eelmisel aastal. Kuid kõhklesime avaldamisega, sest see ei olnud justkui lõpuni tehtud ja midagi oli veel puudu. Tundsime, et meil on vaja Gretet laulma. Kutsusime ta tänavu mai alguses stuudiosse ja siis valmis loo lõppversioon juba päris kiiresti,» rääkis Púr Múddi liige Oliver Rõõmus.

Grete Paia märkis, et pidi tööasjus Itaaliasse lendama. Reisile eelneval õhtul läks ta Púr Múddi liikmetega T1 parklasse, kus nad salvestasid kiiresti videomaterjali. «Filmisime minu kaameraga, millega tavaliselt Instagrami ja e-poe pilte teen. Tootsime must-valge video. Oliver oli muu hulgas ka valgustaja – ta mängis minu väikese Peugeot' tuledega. Küll siis lõksutas täistuled sisse ja jälle maha... aga tulemus tuli väga äge. Veendusin, et nulleelarvega saab päris ägedat materjali toota,» naeris lauljanna.

«Nagu öeldud, lugu marineeris aasta aega. See on Púr Múddi üks esimestest eestikeelsetest lugudest. Mõtlesime pikalt, kas tasub emakeelset lugu välja anda. Lõpuks ma arvan, et me oleme kõik rahul,» märkis Púr Múddi teine liige Joonatan Siiman.