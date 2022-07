Venemaal McDonald'sit asendava toiduketi roogade vahelt leiab õõvastavaid koostisosi

McDonald's lahkus Venemaalt pärast riigi sissetungi Ukrainasse ning burgeriketi kohalik versioon nimega Vkusno & Totška (tõlkes «maitsev ja nii ongi») on sattunud nüüd korraliku kriitikarahe alla.

Restoranide kliendid on sotsiaalmeedias avaldanud pilte, millel on Happy Meali, uue nimega Combo, einete vahel näha surnuid putukaid, hallitust ja muud sodi.

Ещё не устал от изысков «Вкусно и точка»?



Пользователь твиттера Юрий Голубинский пожаловался на ножки насекомых в тосте от импортозамещённого «Макдоналдса». Это никогда не закончится.



Что там сложного, булку с коклетной пожарить, говорили они pic.twitter.com/XhSH8w3HkV — Двач (@ru2ch) July 4, 2022

Restoranikett on mõistagi süüdistusi tuliselt tagasi lükanud. «Toodete kvaliteet ja ohutus on meie prioriteet,» ütles restoraniketi pressiesindaja USA ajalehele.

Pressiesindaja aga lisas, et restoran võttis lisapäringute tegemiseks ühendust tooraine tootjatega ning kõrvaldas tootepartii, millest väidetavalt valmistati küsitavad osad.

Sotsiaalmeedias avaldatud piltide ehtsus pole kinnitust leidnud. Küll aga on need juba äratanud vastukaja ka Venemaa otsustajate seas, näiteks opositsioonipoliitiku ja telenäona tuntud Ksenija Sobtsak on avalikult kritiseerinud restoraniketi taset võrreldes McDonald'siga.

Samuti väitis ta, et restoranis on serveeritud kastmeid, mille säilivusaeg on juba lõppenud. «Te ei pea inimesi mürgitama,» kirjutas Sobtsak sõnumisideteenuses Telegram.

Ameerika kiirtoidurestoranide kett McDonald's jõudis Venemaal tegutseda lausa 30 aastat enne, kui veebruaris algas Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu. Kui kett Venemaal sõja tõttu tegevuse lõpetas, müüdi riigis ülejäänud restoranid Vene ärimehele Aleksander Govorile.