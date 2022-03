Juku-Kalle Raid on tänaseks särgikampaaniaga kogunud Ukraina heaks 18 000 eurot

Veidi vähem kui nädal aega tagasi sai hakata internetist tellima Juku-Kalle Raidi disainitud särki «Mutin on punn» ning Putini pildiga särki, kuhu on inglise ja vene keeles kirjutatud «Kiievi kotlet». «Me kõik loodame, et lõpuks tehakse Venemaa presidendist Kiievis kotletti,» resümeeris Raid.

Särke on müüdud vähem kui nädala jagu netipoes nutigrupp.ee/pood ning tänaseks on kogutud 18 000 eurot.

«Süsteem on ülilihtne,» selgitab Raid. «Mina võtsin kokku oma sõpruskonna Eesti ettevõtjaid ning üheskoos trükkisime valmis tuhat särki ja maksime need niiöelda rublase ringi korras viimseni kinni. Seejärel müüakse neid netipoes 20 eurot tükk ning kogu raha läheb Ukraina heaks.»

Raidi sõnul on praegu suure Venemaa vastu sõdiva Ukraina jaoks otsene raha tähtsam kui näiteks toidupakkide saatmine, kuna sadade tonnide kaupa toitu ja humanitaarabi on takerdunud Poola piirile ning see liigub edasi äärmiselt aeglaselt. Samal ajal valitseb osas Ukrainast juba täielik katastrofaalne humanitaarkriis, sealjuures nälg ning veepuudus.

«Meil on töötatud välja süsteem, kuidas toimida vähe kiiremini,» räägib Raid. Ja siin on abiks ukrainlased ise, kes oskavad näidata kätte kõige tulisemad punktid. Seetõttu jälgitakse Ukraina Kultuurikeskust, kuhu kogutakse samuti annetusi, Idapartnerluse keskust, kus kohalikke vahendab Tiina Ilsen, ning Ukrainas olevaid kohalikke.

Juku-Kalle Raidi särgikampaania tooted on müügil e-poes nutigrupp.ee. Foto: Kuvatõmmis nutigrupp.ee kodulehelt

8. märtsil läks kogutud summast teele 5000 eurot, mille eest saab Ukrainas seal täiesti tavalisi köögivilju. Need omakorda sõidavad Hersoni oblastisse, kus on toidust terav puudus. Köögiviljad pärinevad Moldova piiri äärest.

«Väga oluline on, et selle raha eest ostetakse toitu Ukraina kasvatajatelt,» mainib Raid, «sest sedaviisi teeb toetusraha mitu kasuringi. Köögiviljakasvatajad transpordivad toidu näljapiirkonda, nende käes olev raha aga muutub kas kuulivestideks või mõneks muuks Ukraina tooteks.»

«Kui raha jääb Ukrainasse, pöörleb ta seal õige kõvasti ning elavdab äärmiselt halvas olukorras kokkukukkuvat majandust. Ja pole mõtet rääkida, et paarkümmend tuhat eurot on väike summa. Väikest summat pole Ukrainas praegu olemas,» lisab Raid.

Raid on trükkinud valmis ka särkide uue tiraaži. «Kokku kogume kindlasti 30 000 eurot,» lubab ta.

«Kogutud raha läheb järgmisel ja ülejärgmisel nädalal vastavalt vajadusele erinevatesse kohtadesse Ukrainas. Osa ilmselt ka kuulivestidesse. Tähtis on aga ka see, et Postimehe vahendusel saavad särkide ostjad teada, mida ja kus toetusega täpsemalt tehakse, sest see annab osalustunde. Ja me tahame ju isiklikult Ukraina abistamises osaleda!» ütleb Raid lõpetuseks.