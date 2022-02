USA tantsijanna mees on Ukrainas lõksus: palun palvetage Maksimi eest!

USA «Tantsud tähtedega» staari Peta abikaasa Maksim Tšmerkovskii on Ukrainas sündinud Ukraina-Ameerika tantsija, kes muuhulgas on kohtunik Ukraina «Tantsud tähtedega» saates. Nüüd on mees Ukrainas, kui tema naine ja laps on teisel pool ookeani Californias.