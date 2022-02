VIDEO ⟩ Kiirreageerijat saadeti Toompeal õõvastavate solvangutega: si**pea! Häbi-häbi! Kao koju, raisk!

Meeleavaldus algas kell 11 ja ühismeedias kõlanud üleskutsete järgi sooviti Toompeale siseneda suure sõidukite kolonnina. Kaarli puiesteel Vabamu muuseumi juures on aga ees politseibuss, mis sõidukeid mööda ei lase, ja ametnikud soovitavad liiklejatel mujale parkida. PPA kinnitas Postimehele , et piirkonda pääsevad autodega vaid kohalikud, riigikogulased ning operatiivsõidukid. Lisaks neile mõistagi ka jalakäijad.

Videol on näha, et kiirreageerija vorm on lund täis pillutud. Ka klipi viimastel sekunditel kihutab keegi rahva hulgast mehele lumepalliga pähe. Mees suutis siiski jääda olukorras rahulikuks ning provokatsioonidele mitte alluda.