FOTOD ⟩ Sandra Vabarna avaldas, mis talle Lõuna-Aafrika Vabariigis elamise juures kõige rohkem meeldib

«Otsustasime enne reisi, et iga nädal ööbime uues kohas. Nii näeme ja kogeme rohkem. Seega teine nädal möödus meil ranna ääres Camps Bays,» selgitas Sandra Vabarna pere reisiplaane täpsemalt. «Rannad on siin tõesti väga ilusad, aga kuna me ei ole suured päikese käes peesitajad ja minu üks aasta eesmärke on olla aktiivne, siis tuuseldasime ikka ringi.»

Ta lisas ühismeediasse tehtud postituses, et loomulikult tehti ka kõvasti tööd. «PS! Üks asi, mis mulle LAV-i puhul eriti meeldib, on lastesõbralikkus!» tunnistas Sandra ning jagas palju toredaid pilte möödunud nädalast uues riigis.

«Üks suur unistus ja eesmärk täitub – elada perega pikemalt kuskil soojas,» rõõmustas Sandra Vabarna aasta alguses Instagrami loos. Järgmised 45 päeva peatutakse Lõuna-Aafrikas Kaplinnas, ent siis liigutakse edasi. Kodumaale plaanitakse tagasi tulla märtsis.

Reis ei alanud aga sugugi roosiliselt: üks lend tühistati ning kogu pagas läks kaduma. «Esimene asi, mis Airbnb-sse jõudes tegime, oli see, et panime pesu pesema, et oleks midagi selga panna, kuniks pagas saabub,» rääkis Sandra, näidates pesunööril kuivavaid riideid.

Kõigest olenemata nentis muusik, et mega mõnus on! «Siin on soe. Vibe on mega hea.»

Muusikud Jalmar Vabarna ja Sandra Sillamaa abiellusid 2016. aastal.

Kaks aastat hiljem sündis nende perre poeg Villem. «24.07.2018 sündis meie perre lõvipoiss Vabarna. Kõik terved, rõõmsad ja õnnelikud,» kommenteeris Jalmar pärast pisipõnni sündi.