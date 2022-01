22 AASTAT KADUNUD ⟩ Toona 13-aastaselt kodunt lahkunud Katrini kadumine on siiani lahendamata

Sihtasutuse Kadunud lahendamata juhtumite valdkonna juht on veendunud, et endiselt on kuskil keegi, kes teab, mis 22 aastat tagasi Katriniga juhtus. «Ja mul on palve kõigile inimestele, kes on aastate jooksul midagi kuulnud 2000 aasta talvel Rummul või vangilaagri lähedal ühe tütarlapse kadumisest, palun kindlasti mulle helistada ja usaldada rääkida, mida te kuulnud olete.»