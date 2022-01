RAHAST ILMA ⟩ Kelmuse ohver: tagasimakse kinnitamisega haihtus mu pangakontolt 900 eurot

«Möödunud aasta 27. oktoobril tegin Aliexpressist 22 euro väärtuses tellimuse mootorratta piduriõhutusseadmele. Toote juurde oli juba eos märgitud, et kui kaup 70 päeva jooksul kohale ei jõua, saab süsteemis esitada pretensiooni ning raha kantakse tagasi,» räägib mees, kelles tekitas see kahtlust, kas tegemist on ikka ausa müüjaga. «Aasta alguses ei olnud tellitud toode kohale jõudnud, mistõttu otsustasin, et teen seal selle pretensiooni ära ja saan raha tagasi,» jätkab Mait ja lisab, et seejärel tuli kauplejalt teade, et katkestagu mees tagasimakse küsimine. Kaupleja pidavat kauba üles otsima. «Kuna mulle ei olnud see seade enam oluline, tegin järgmisel päeval tagasimakse küsimise uuesti. Seejärel tuli mulle Alipayst (sarnane maksevahendusplavorm nagu Paypal – toim) kiri, et raha kantakse tagasi. Üsna samal ajal tuli mu meilile justkui kiri SEB pangast, milles teatati: