Sel aastal on olnud riikide vahel suuremaid ja väiksemaid käe- ja tõeväänamisi, samas on aasta viimased paar kuud olnud maailma tähelepanu Venemaa ja Ukraina piiri pingelisel olukorral. Venemaa on viinud Ukraina piiri juurde umbes 100 000 sõdurit ja palju sõjatehnikat.