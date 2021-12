VIDEO ⟩ Indoneesia Sulawesi saare lõunaosa raputas maavärin magnituudiga 7,3

Sulawesi seismoloogid andsid maavärina alguses tsunamihoiatuse, kuid see tühistati kiiresti.

Indoneesias on veel teine loodusprobleem. Jaava saarel hakkas kümme päeva tagasi purskama Semeru vulkaan ja senistel andmetel on hukkunud vähemalt 46 inimest. Vulkaani läheduses elavaid inimesi on evakueeritud.