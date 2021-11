Arheoloogide sõnul on muumia ümber köied ja ta käed on näo ees, mis viitab Lõuna-Peruu hõimude iidsele matmiskombele. Muumia on seega pärit konkistadooride ja arvatavalt isegi inkade kultuuri eelsest ajast. Inkade kultuuri esindajad rajasid 15. sajandil kuulsa mäetsitadelli Machu Picchu.