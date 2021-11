UUS SINGEL! ⟩ Muusik Vaido Neigaus: Tinderis kolamine ja deitidel käimine on lihtsalt naeruväärne

Lugu «Kaugelt Kuult» on teine singel Neigausi uuelt albumilt, mis tuleb avalikuks tänavu kevadel. «Ma valisin selle loo teiseks singliks, kuna see räägib ajast, mil otsisin enda ellu seda õiget inimest ja armastust,» rääkis muusik. «See tutvumiskuulutuste sirvimine, Tinderis kolamine, deitidel (kohtingutel - toim.) käimine ning see pidev otsimine oli lihtsalt nii naeruväärne ja kurnav, kuni lõpuks lõpetasin selle ja lasin asjal lihtsalt minna.»

Neigaus tunnistas, et oli palju neid, kes ütlesid, et ei ole mõtet kaaslast otsida, vaid see õige tuleb ise sinu juurde.

Vaido Neigaus. FOTO: Erakogu

Miks just selline loo pealkiri – «Kaugelt Kuult»? «Kui lõpetad otsimise, siis kusagilt kaugelt võib see õige inimene su ellu ka tulla!» selgitas Neigaus, öeldes, et praegu on ta eraelus väga õnnelik ja armastatud. «Olen oma printsi leidnud, kuid see lugu on meenutus ajast, mil otsisin seda õiget.»

PS! Muusikavideo autor on Neigausi elukaaslane Joni Lindström ja see on filmitud muusiku elutoas. «Ajal, mil Helsingi oli praktiliselt lukku pandud ja kusagile stuudiosse filmima minna ei saanud, ei jätnud ma jonni, vaid ostsin tehnika ja kõik vajaliku, et saaksin selle filmitud.»