Uberi esindajad kinnitasid, et nad ei vii kanepit kellelegi koju, vaid ostjad saavad tellitud kanepi kätte kohalikest narkootiliste ainete müügikohtadest Tokyo Smoke, teatab hs.fi.

Reuters.com-i teatel tegi Uber pikalt ettevalmistusi, et hakata ka kanepit müüma. Ettevõtte Uber Technologies Inc tegevjuht Dara Khosrowshahi sõnas, et lisaks Kanadale tahavad nad viia rakenduse Uber Eats Ameerika Ühendriikidesse.