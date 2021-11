VAHVA VIDEO ⟩ Maadleja Epp Mäe pani juutuuber Andrei Zevakini matil korralikult proovile

Juutuuber Robin Valting on proovinud viimase seitsme kuu jooksul enda Youtube'i videotes mitut spordiala. «Toon teieni erinevaid spordialasid koos antud spordiala parimate sportlastega,» kirjeldab ta enda kanalit.

Kõige värskemas videos pistab Robin rinda vabamaadluses MM-hõbeda võitnud Epp Mäega. Kampa võeti ka Andrei Zevakin, kes on Robiniga varemgi koos videoid teinud ja seda ka enda Youtube'i kanalil.

«Mina juba värisen, hirm on,» tunnistas Robin kohe video alguses ja tõdes, et ei oska isegi arvata, mis maadlussaalis toimuma hakkab.

Enne maadlust näitas Epp meestele ette soojendusharjutused, siis aga õpetas neile vabamaadlustehnikat ja näitas nende peal ka maadlusheiteid.

Juutuuber Robin Valting pistis maadleja Epp Mäega matil rinda. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

«Ma poleks arvanud, et see nii kergesti käib,» ohkas Robin vahetult pärast seda, kui Epp oli tema peal ühte maadlusvõtet demonstreerinud. «Maru lihtsalt lendasid,» kommenteeris seda pealt näinud Andrei, kes järgmisel hetkel ise samasuguse kergusega Epule alla jäi.

«Ära siis karda, ma olen tegelikult jumala armas,» lohutas naerusuine Epp noormehi.

Kuna nii Robinist kui Andreist ei olnud Epule mingit vastast ja naine oli neist kõvasti üle, proovisid juutuuberid maadlusvõtteid ka üksteise peal.

Kuigi nalja ja naeru sai maadlusmatil korralikult, olid mehed pärast trenni väga väsinud. Video teises pooles aga vestles Robin Epuga pikemalt. Teemaks tuli see, kuidas Epp maadlemisega tegelema hakkas ning kas on olnud hetki, kui ta on mõelnud maadluskarjääri lõpetamisele.

Video viimastel minutitel võtsid juutuuberid elamuse lühidalt kokku. «See on video, kus ma reaalselt olen täiesti läbi, väsinud,» tunnistas Andrei, kes on varem teinud Robini kanalil kaasa videotes, kus mängiti jalg- ja korvpalli. «Siin see oli ikka õudne,» ütles Andrei mõne sõnaga kokkuvõtteks.

«Ma arvan, et Epp hoidis ikkagi kõvasti tagasi,» pakkus aga Robin.

Epp promos Youtube'i videot ka ise sotsiaalmeedias. «Väga oluline on asjad enne üle täpsustada, kui hakkate mind «välja» kutsuma! Kui te ei ütle, et minek on restorani või kinno, siis läheb teiega nagu nende poistega,» tegi Epp sealjuures nalja.

Instagrami postituses jagas Epp temaga maadlusmatil jõudu katsunud Robinile ja Andreile ka kiidusõnu. «Aitäh, kutid, selle keskmisest tunduvalt nõrgema trenni eest. Aga nali naljaks, tegelikult oli üli-fun ja saite täitsa tublisti hakkama,» kiitis ta neid.