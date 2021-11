USA idaranniku suurlinn New York ja selle sümbol Vabadussammas

Ameerika Ühendriikide võimud teatasid, et avavad alates 8. novembrist piiri neile turistidele, kes on saanud kaks vaktsiinidoosi. See käib nii lennukiga näiteks Euroopast kui ka maad mööda Kanadast ja Mehhikost saabujate kohta.