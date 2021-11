Mustad augud on aegruumi piirkonnad, kus gravitatsioon on nii tugev, et sellest ei pääse välja midagi, millel on mass. 21. sajandil on nende kohta rohkem infot ja esimest korda jäädvustati must auk 2019. aastal, mil saadi lõplik kinnitus, et need on olemas. Siiski on veel palju, mida nende kohta ei teata.