KLÕPS ⟩ Näitleja Sandra Ashilevi jagas südantsoojendavat hetke koos pisipojaga

Sandra Ashilevi ja advokaadist kallima Kristo Tederi perre sündis 15. juunil poeg. Paari peres kasvab ka teine poeg, kelle vanusevahe pesamunaga on pea 13 aastat.

Nüüd on Ashilevi jaganud Instagramis südantsoojendavat hetke, tsiteerides sealjuures Bob Dylani kirjutatud lugu «Make You Feel My Love».