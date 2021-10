Fetišifotode lagedale toomise eest poja tapnud isa saadeti aastakümneteks trellide taha

Uurimine selgitas välja, et praegu 60-aastane Mark Redwine mõrvas oma poja Dylani 2012. aastal. Kuigi varemalt veokijuhina töötanud mehe kuritegu oli äärmiselt julm ning ta seda ka ei kahetsenud, plaanivad kaitsjad otususe edasi kaevata.

«Mul on raske meenutada ühtegi süüdimõistetut, kes tehtu osas nii vähe kahetsust oleks ilmutanud,» sõnas kohtunik Jeffrey Wilson süüalusele. «Kogukonda peab sinu eest kaitsma ning me peame su pikaks ajaks ühiskonnast eraldama.»

Kuigi 13-aastasena tapetud poisi ema sõnul ei korva kaotust miski, on ta karistusega rahul. «Vähemalt on lootust, et ta ei saa välja. Loodetavasti sureb ta vanglas,» sõnas naine Marki saatust kommenteerides.