Suur rike: Facebook, Instagram ja WhatsApp lakkasid üleilmselt töötamast

Kolm rakendust (Facebook, Instagram ja WhatsApp), mis kõik kuuluvad Facebookile ja töötavad jagatud infrastruktuuris, lakkasid esmaspäeval täielikult töötamast Eesti aja järgi veidi enne kella 19.00, vahendab Independent. Facebooki veebileheküljega ei saa ühendust, Instagram ja WhatsApp rakendused avanevad, kuid ei uuene ning Instagram annab veateatena ette, et ühendust ei ole võimalik värskendada.

Facebooki katkestusi juhtub suhteliselt harva, kuid nende mõju on tavaliselt suur, mitte ainult seetõttu, et need mõjutavad kolme maailma suurimat rakendust.