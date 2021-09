GALERII ⟩ Vaata, kes saabusid filmigalale, mida juhtis Arbo Tammiksaare uus silmarõõm

Best of BFM (tuntud ka kui BOB) on iga-aastane tudengifilmide festival, BFMi aastasündmus. Sel aastal toimus festival üheksandat korda. Ühe nädala jooksul on BFMi kooliperel ja teistelgi huvilistel võimalus vaadata üle aasta jooksul tehtud tööde paremik.