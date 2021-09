JALUSTRABAV ⟩ Megan Fox ja Kourtney Kardashian viskasid rinnahoidjad seljast

Kaunitarid tõmbasid pildistamise tarvis selga eri värvides pesu, haarasid kätte roosid ning nosisid samal ajal kirsse ja õunu. Pildid on kogunud vaid loetud tundidega miljoneid meeldimisi. «Legendid,» kommenteeriti jäädvustuse all. «Ebareaalselt kaunid naised,» kirjutati veel.

Megani ja Kourtney muusikutest kaaslased on head sõbrad ja paistab, et ka naistest on saanud aja jooksul suured sõbrannad. Neljakesi koos on neid nähtud ka näiteks UFC matšidel. Täiuslik kombo topeltkohtinguteks, või mis?