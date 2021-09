Aafrika pingviinid ehk prillpingviinid (Spheniscus demersus) on Lõuna-Aafrika Vabariigis kaitse all ja rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) ohustatud liikide nimekirjas. Aafrika pingviine on maailmas kokku umbes 42 000 täiskasvanud isendit, kirjutab livescience.com.