Täna algab astronoomiline sügis, mil nii päev kui öö on 12 tundi pikk. USA kosmoseagentuuri NASA teatel tervitab selle puhul meie planeeti asteroid 2021 NY1, mis liigub meist mööda 1 560 000 kilomeetri kauguselt. See on neljakordne Maa ja Kuu vaheline kaugus. Maa keskmine kaugus Kuust on 384 400 kilomeetrit.