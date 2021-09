Pühapäeval õhtul alustab uut hooaega Kanal 2 huumorisaade «Teletop», kus külalisteks on näitlejad ja elukaaslased Liina Tennosaar ja Egon Nuter. Kui saatejuht Mart Normet uurib, kas 65-aastane Nuter on kursis Palja Porgandi ehk Merilin Taimrega, selgub, et näitleja pole sellisest suunamudijast midagi kuulnudki.