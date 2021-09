VIDEO ⟩ Teadlastel on 15 miljonit dollarit, et mammut Aasia elevandi abil ellu äratada

Harvardi geneetikud tahavad George Churchi juhtimisel mammutid ellu äratada, et need loomad rikastaksid taas meie planeedi looduskeskkonda, eelkõige Arktika tundraid. Mammutiprojekti abil loodetakse päästa ka väljasuremisohus Aasia elevant, kellele mammut on lähedane sugulane. Mammuti elluäratamiseks on seega vaja ka Aasia elevanti, tema DNAd ja verd, teatab cnn.com.