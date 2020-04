Selgus uusi tõsiasju üksi jooksurajal treenides surnud Venemaa jalgpalluri kohta

Venemaa spordiportaal sports.ru annab teada, et Samohvalovi abikaasa helistas kiirabisse, kuid kahjuks oli juba hilja. Noor jalgpallur oli jooksmas üksi. Samohvalov mängis FK Lokomotivi reservklubis Kazanka. Klubi endine treener Denis Klujev rääkis, et noormees kannatas südamepuudulikkuse all, kuid arstidelt oli ta saanud siiski loa sporti teha.

Teise treeneri Andrei Talalajevi sõnul tehti mängijale kaks korda aastas südemepuudulikkusega seoses spetsiaalne tervisekontroll. «Kõik Lokomotivis teadsis, et tal on süda haige. Mul tõsiselt kahju. See on tragöödia,» ütles Talalajev.