Koroona tõttu pulmapeo edasi lükanud paar: kõik oli viimse detailini ära planeeritud

«See kõik oli viimse detailini ära planeeritud,» lausus Reili «Ringvaatele» antud intervjuus. Pulma oli kutsutud 70 inimest – alguses registreerimine ja siis pidu kuni hommikuni. «Vaatasime, mis siin maailmas toimub ja tundus, et ega Eesti ka sellest kaugel ei ole,» lausus Jan-Joonas.



Reili sõnul hoiatas neid ette just Jan-Joonase sisetunne: «See oli üks päev enne eriolukorra välja kuulutamist Eestis. Mina olin juba sõitnud Haapsallu. Me pidime järgmisel päeval pulmapaigas kohtuma pulmaisa ja pulmakorraldajaga, et viimaseid detaile paika panna,» meenutas naine. «Jälgisime õhtul uudiseid ja tundus, et kuidagi kahtlaseks kisub ja Jan-Joonase sisetunne ütles, et jätame pulma ära.»



«Kaks nädalat enne jätsime siis pulmad ära ja järgmisel päeval kuulutati Eestis välja eriolukord, kus me polekski saanud oma pulmapidu teha,» nentis Reili. Pulmapidu jäi ära, ent paar sõlmis abielu siiski planeeritud kuupäeval. Naine oli valmis ka abielu registreerimist edasi lükkama, kuid Jan-Joonas seda võimalust talle ei andnud. Eriolukorra tõttu sõudsid nad abieluranda kahekesi ja laulatusele ei tohtinud paar isegi oma lapsi, vanemaid ega fotograafi kaasa kutsuda.



«Tol päeval see emotsioon oli ikkagi väga laes. Esiteks tuli just sellel päeval päike välja, kõik oli selline imeline. Ja kahekesi seal seistes, siis võttis ikka värisema küll. Väga vau tunne oli,» õhkas Reili.