KIIKA KÖÖKI ⟩ Hinnaks null eurot! Kerli Kõivu kuutempel läbis uuenduskuuri

Muusi räägib, et suurem osa tema kodu sisustusest on leitud pürgikastist või ise ehitatud. "On hea idee asju taakasutada, päästa planeeti ja tarbida vähem," seletab ta. Koos sõbraga metsas isolatsioonis viibiv lauljatar avastas aga ühel hetkel, et tema templist puudub üks üpriski oluline ruum ehk köök ning nii võetigi plaani see oma kätega valmis ehitada. "Minu jaoks on elu ja toit samuti kunst ning ma tahtsin endale üht funktsionaalset nurgakest," lausub Kerli.



Värskes videoblogis jagab Kerli nippe, kuidas endale samuti null euro eest hubane kööginurgake ehitada!