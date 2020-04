Koroona käes vaevlenud Rihanna isa: arvasin ausalt, et hakkan surema

«Mu tütar kontrollis mind iga päev,» rääkis 66-aastane Fenty väljaandele The Sun. «Ausalt öeldes arvasin, et suren ära. Ma pean ütlema, et ma armastan sind nii väga, Robyn (Rihanna kodanikunimi – toim.).»



«Ta tegi minu heaks nii palju. Hindan kõike, mida ta on teinud,» lauaus Ronald. Ta lisas, et haigus, mis on nakatanud enam kui miljonit inimest kogu maailmas, pani teda oma elu eest muretsema.



Ronald meenutas, kuidas tundis palavikku nii oma ninas kui ka huultel. Õnneks kuulutasid arstid ta pärast 14 päeva Paragoni isoleerimiskeskuses karantiinis viibimist terveks. «Ma kartsin kõige halvemat. Arvasin ausalt, et hakkan surema,» lisas ta.



Popstaar Rihanna on teinud läbi oma fondi Clara Lionel ulatusliku annetuse koroonaviiruse poolt mõjutatud rühmitustele ja neile, kes töötavad pandeemia peatamise kallal.