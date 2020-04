19-aastane villemdrillem vanemate rahakoti otsas ei ela: saan ennast ise rahaliselt toetada

Oma karjääri alustas 19-aastane villemdrillem Soundcloudis, kogudes keskkonnas enam kui miljon striimi. Laiema avalikkuse teadvusesse jõudis ta 5MIINUST x villemdrillem talvise hitiga «Paaristõuked». Tema artsitinimi sündis juba ammu enne seda, kui muusikukarjäär üldse laual oli. «Ma tegin Instagrami kasutaja, et oma õe üle nalja teha, sest ta kogu aeg pildistas ja pani sinna pilte üles. Siis ma mõtlesin, et teen kasutaja nimega villemdrillem, et see on nagu tobe nimi. Aga siis see jäi mulle külge ja nüüd see on minu artistinimi,» seletas ta.

9. klassi lõpus tegi ta koos klassivendadega ühe naljaloo. «Kuna ise kuulasime ülipalju muusikat ja eriti just räppi, siis mõtlesime, et miks mitte proovida,» meenutas villemdrillem. «Üks klassivend produtseeris ja meie kahekesi kirjutasime sõnad. Olime siis n-ö need lauljad ja sealt see asi vaikselt välja kasvaski. See oli umbes 3-4 aastat tagasi – midagi sellist.»