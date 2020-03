ELU KARANTIINIS ⟩ Adeele Jaago: olen nutnud, süüdistanud, olnud paranoiline ja hirmunud

Täna täitus minu jaoks kümnes päev karantiini. Olgugi, et ka sellele eelnev elu ei ole olnud mul ülemäära sotsiaalne, siis tunne on hoopis teine küll. Olen nutnud, süüdistanud, olnud paranoiline, hirmunud, kuulanud ja lugenud liiga palju uudiseid, analüüsinud, ennustanud ja muretsenud. Aga ka naernud, mõistnud, aktsepteerinud, unistanud, nostalgitsenud, hoidnud ja armastanud. Eks nähtamatud vaenlased on need kõige keerukamad ja aeg annab seletust, millal see kõik möödub. Ehk annab aeg ka vastuseid, miks see maailmaga juhtuma pidi. Ma soovin teile kõigile rahu ja jõudu, me tuleme sellega toime. Täna leidsime perekonnaga rahu ja vaikuse Ingatsi rabast, Soomaal. Oli võrratult ilus rahvusvaheline metsapäev. Loodan, et ka kõigil teil, armsad ja head. #karantiin #olenkodus

